Kabel1 Doku 21:50 bis 22:40 Dokumentation American Lawmen - Männer des Gesetzes Der Sheriff der Everglades CDN 2016 2016-10-29 00:25 16:9 HDTV Merken In den Florida Everglades jagt ein Verbrechen das nächste - von Alkoholschmugglern über Bankräubern bis hin zu kaltblütigen Mördern. Sheriff Bob Baker will dem Schrecken ein Ende bereiten. Er fängt bei der berühmt-berüchtigten Ashley Gang an. Sie terrorisiert bereits seit vielen Jahren die Gegend um Palm Beach County. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Lawmen