Kabel1 Doku 13:10 bis 14:00 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Iran USA 2014 2016-10-30 08:30 16:9 HDTV Tony startet seinen Tag in Teheran mit einem besonderen Frühstück - einem Ziegenkopf-Eintopf. Dabei handelt es sich um ein traditionelles iranisches Gericht, das den Arbeitern Kraft und Energie für den anstrengenden Tag in den Bergen liefern sollte. Bei seinem anschließenden Spaziergang über den Bazar trifft er warme, herzliche Menschen und noch mehr interessante Speisen du Getränke. Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain Parts Unknown