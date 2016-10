Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Mann meldet der Polizei eine nächtliche Ruhestörung durch Geschrei in der Nachbarswohnung. Er vermutet häusliche Gewalt. Tatsächlich hat die hochschwangere Nachbarin ein Veilchen, behauptet jedoch, dass zwischen ihr und ihrem Mann alles in Ordnung ist. - Einer Lehrerin wird auf einem Markt die Tasche geklaut. Die Marktfrau beharrt darauf, nichts gesehen zu haben - bis ihre Aushilfe wutentbrannt angerannt kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife