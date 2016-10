RTS Un 22:45 bis 00:25 Sonstiges Hysteria (Oh My God!) GB, F, D, LUX, CH 2011 Merken Dans l'Angleterre Victorienne, Mortimer Granville, jeune et séduisant médecin entre au service du Dr. Dalrymple, spécialiste de l'hystérie féminine. Le traitement préconisé est simple mais d'une redoutable efficacité : donner du plaisir pour soulager les troubles ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Mortimer Granville) Maggie Gyllenhaal (Charlotte Dalrymple) Rupert Everett (Edmund St. John-Smythe) Jonathan Pryce (Dr. Robert Dalrymple) Felicity Jones (Emily Dalrymple) Ashley Jensen (Fannie) Sheridan Smith (Molly) Originaltitel: Hysteria Regie: Tanya Wexler Drehbuch: Howard Gensler, Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer Musik: Gast Waltzing Altersempfehlung: ab 6

