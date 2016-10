RTS Un 15:00 bis 16:55 Sonstiges L'école du péché USA 2015 Merken Une jeune femme déséquilibrée a tué Soeur Sophia, professeur dans un lycée catholique, pour prendre son identité et se rapprocher de Jason, un élève qui la fascine. Elle parvient à le séduire et sème le trouble dans sa vie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alyshia Ochse (Laura / Sister Sophia) Devon Werkheiser (Jason Brady) Ryan Newman (Zoe Brady) Helen Eigenberg (Sister Rebecca) Robert Leeshock (Gavin Brady) Lise Colleen Simms (Cheryl Brady) Sloane Avery (Sara) Originaltitel: Bad Sister Regie: Doug Campbell Drehbuch: Barbara Kymlicka Musik: Steve Gurevitch