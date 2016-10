RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges Madame Nobel D 2014 20 40 60 80 100 Merken En 1876, Bertha von Suttner, préceptrice, est envoyée à Paris, où elle devient la secrétaire du chimiste suédois, Alfred Nobel. Celui-ci, qui a fait fortune en inventant la dynamite, est impressionné par cette jeune femme cultivée et féministe. Puis elle part avec son frère déshérité dans le Caucase. Bertha et Nobel entament une correspondance. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Birgit Minichmayr (Bertha von Suttner) Sebastian Koch (Alfred Nobel) Philipp Hochmair (Arthur von Suttner) Sona Macdonald (Baronin) Josef Lorenz (Baron von Suttner) Yohanna Schwertfeger (Sofie) Branko Samarovski (Concierge Imperial Hotel) Originaltitel: Eine Liebe für den Frieden - Bertha von Suttner und Alfred Nobel Regie: Urs Egger Drehbuch: Rainer Berg, Thomas Wendrich Musik: Marius Ruhland