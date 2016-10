RBB 10:40 bis 12:10 Krimi Grüß Gott, Herr Anwalt D 2007 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Rechtsanwalt ist Konrad Mair mit allen Wassern gewaschen. Doch sein Herz schlägt für den kleinen Mann, Gerechtigkeit war ihm immer wichtiger als Recht. Seine Karriere hat darunter gelitten, und ohne seine treue Kanzleisekretärin Singer würde Konrad wohl nie ein Honorar sehen, denn die Klienten in seiner geliebten oberbayerischen Heimat zahlen meist in Naturalien. Auch sein neues Mandat wird nicht viel einbringen. Pfarrer Hubertus, Konrads bester Freund, braucht juristische Hilfe, denn ihn hat wieder einmal der "heilige Zorn" übermannt: Weil der Vierbeiner seines Erzrivalen Georg Altmann sein Geschäft an geweihter Stelle verrichtete, hat Hubertus Altmanns Luxus-Cabrio in einer spektakulären Racheaktion mit Gülle überschüttet. Nun droht Hubertus eine saftige Schadensersatzklage und, schlimmer noch, eine Versetzung an die Nordsee! Während Konrad noch grübelt, wie er den Freund heraushauen kann, wird er unversehens in eine weitere "Mission Impossible" verwickelt: Der etwas tollpatschige, aber im Grunde herzensgute Holzarbeiter Thomas Meiting hat vor versammelter Belegschaft seinen Boss Wolfgang Brandner geohrfeigt und wurde daraufhin fristlos entlassen. Ist Meiting nun krankhaft eifersüchtig, oder hat seine attraktive Frau Sabine tatsächlich ein Verhältnis mit seinem Chef? Um das herauszufinden, muss Konrad wieder einmal tief in seine nicht immer legale Trickkiste greifen. Auf seine unnachahmliche Art macht er dem arroganten Sägewerkbesitzer ein Angebot, das dieser nicht ablehnen kann. Und auch die Streithähne Hubertus und Altmann bringt er überraschend miteinander ins Gespräch. Am Ende hat Konrad Erfolg, aber davon kann er sich wieder einmal nichts kaufen. "Grüß Gott, Herr Anwalt" ist ein schmissig inszenierter moderner Heimatfilm mit pointierten Dialogen und liebevoll beobachteten Details. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Anthoff (Konrad Mair) Alexander Held (Hubertus Müller) Ilse Neubauer (Frau Singer) Wolfgang Fierek (Georg Altmann) Jule Ronstedt (Sabine Meiting) Martin Feifel (Tom Meiting) Lambert Hamel (Bischof) Originaltitel: Grüß Gott, Herr Anwalt Regie: Walter Bannert Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Thomas Merker Musik: Ludwig Eckmann