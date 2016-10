RBB 07:10 bis 08:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2560 D 2016 HDTV Live TV Merken Clara gibt gegenüber Adrian zu, dass sie Gefühle für ihn hat. Er reagiert überrascht, akzeptiert letztlich aber Claras Entscheidung, nicht auf die Hochzeit zu kommen. Clara muss sich eingestehen, dass ihre Beziehung durch ihr Geständnis nicht mehr so unbeschwert ist wie zuvor. Da Clara nicht zu Adrians Hochzeit kommen will, wird Oskar sein Trauzeuge. Der möchte mit Tina die Almhütte für eine romantische Hochzeitsnacht vorbereiten und ihm wird klar, dass auch er für eine Hochzeit bereit wäre. David startet währenddessen einen neuen Versuch, Tinas Herz zu erobern. Desirée arrangiert ein Date für die beiden und Tina muss sich dabei eingestehen, dass sie noch immer Gefühle für David hat. Oskar plant derweil eine ganz besondere Überraschung für Tina. Fabien springt auf Charlottes Wunsch hin als Musiker auf ihrer Wohltätigkeitsveranstaltung ein. Michael glaubt, dass er sich vor seiner Arbeit in der "Fürstenhof"-Küche drückt und rügt ihn dafür zu Unrecht. Hildegard und Alfons gewinnen auf der Wohltätigkeitsveranstaltung eine Reise. Da Hildegard allerdings seit Andrés Kündigung die Küche leiten muss, verwehrt Friedrich ihr den Urlaub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Louisa von Spies (Desirée Bramigk) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Robin Ziegler, Thomas Lemke

