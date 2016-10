N24 Doku 23:05 bis 00:00 Dokumentation 50.000 PS auf hoher See - Containerriese RHL Calliditas D 2016 Merken Das Leben und Arbeiten auf einem Schiff ist eine echte Herausforderung. Oft sind Frachter wochenlang unterwegs, bevor die Besatzung endlich wieder an Land gehen kann. Dabei will die internationale Crew des Containerschiffs "RHL Calliditas" aus Hamburg auch mitten im Indischen Ozean nicht auf Unterhaltung verzichten. Die N24-Reportage gewährt spannende Einblicke ins Leben derer, die den Alltag auf einem Frachtschiff am Laufen und die Besatzungsmitglieder täglich bei Laune halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 50.000 PS auf hoher See - Containerriese RHL Calliditas