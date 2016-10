N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Unimog deluxe: Wie verwandelt man den Geländewagen in einen Luxustruck? Unimog deluxe: Wie verwandelt man den Geländewagen in einen Luxustruck? D 2015 Merken Stark, extrem belastbar und langlebig - diese Eigenschaften machen den Unimog zum idealen Fahrzeug für all diejenigen, die überall durchkommen müssen. "Welt der Wunder" blickt einer badischen Firma beim Bau der edlen Expeditionsgefährte über die Schulter. Außerdem: Milch - gesund oder ungesund? Australische Seewespe - wie gefährlich sind die Würfelquallen? Und: Tanorexie - wie das Bräunen im Solarium zur Sucht werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder