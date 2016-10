N24 Doku 07:05 bis 07:50 Dokumentation Texas Twister USA 2012 Merken Ein Tornado ist kraftvoll, schnell und unberechenbar. In Texas treffen im Oktober 2010 kalte Strömungen aus dem Norden und subtropische Luftmassen aus dem Golf von Mexiko zusammen. Das sind ideale Bedingungen für die Entstehung von heftigen Stürmen. Das kleine Städtchen Rice in Texas wird Zeuge dieser Naturgewalt. Mit viel Glück bleiben Menschenleben verschont, obwohl der Sturm eine Schule überrollt, einen Highway überfällt und eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killer Earth

