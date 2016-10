Sky Sport 2 12:30 bis 14:30 Fußball Fußball: DFB-Pokal Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf, 2. Hauptrunde, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem deutlichen 3:0-Sieg in der ersten Pokalrunde bei Hansa Rostock träumte Düsseldorf-Stürmer Ihlas Bebou bereits vom großen Endspiel in Berlin. "Die Bayern wären im Finale schön." Bis dahin ist es jedoch bekanntlich ein weiter Weg. In Runde zwei warten auch noch nicht die Münchner, die gibt's ja erst im Finale. Der Fortuna wurde als nächster Gegner Hannover 96 zugelost. Die Niedersachsen setzten sich in einem harten Pokalfight am Bieberer Berg in Offenbach mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Kickers durch. Salif Sané erlöste in der 120. Minute 96 mit einem verwandelten Elfmeter. Machen die Hannoveraner gegen Düsseldorf kürzeren Prozess oder darf Ihlas Bebous Traum vom Finale weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie