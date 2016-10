Sky Sport 2 07:15 bis 09:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal SpVgg Greuther Fürth - 1. FSV Mainz 05, 2. Hauptrunde, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Müh' und Not in Runde zwei: Zumindest für den 1. FSV Mainz 05 lief die erste Pokalrunde alles andere als geschmeidig. Gegen die zähe SpVgg Unterhaching, die in der Nachspielzeit einen 1:3-Rückstand egalisierte, musste der selbsternannte Karnevalsverein bis ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich dann allerdings der Erstligist gegen den Regionalligisten mit 4:2 durch. "Wir waren dennoch nah an der Blamage", gab FSV-Coach Martin Schmidt nach der Partie zu. In der zweiten Runde geht's wieder zu einer Spielvereinigung, diesmal allerdings zu der in Fürth. Die Greuther meisterten gegen Eintracht Norderstedt ihren ersten Pokalritt im Gegensatz zu den Rheinhessen locker mit 4:1. Kommentar: Marc Hinde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

