ProSieben 11:45 bis 12:10 Comedyserie Mike & Molly Für Carl wird's ernst USA 2012 2016-10-28 05:40 16:9 Dolby Digital HDTV Carl ist aufgeregt, weil Christina ihn nach Hause eingeladen hat. Werden sie endlich Sex haben? Mike und Molly haben unterdessen sturmfreie Bude, denn Vince ist mit Joyce und Victoria in einem Casino in Indiana. Plötzlich steht aber Carl vor der Tür, er will nämlich überhaupt keine feste Beziehung Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Holly Robinson Peete (Christina) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Don Foster, Mark Gross, Carla Filisha Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman