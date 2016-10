ProSieben 00:25 bis 02:25 Show The Voice of Germany Blind Audition (3) D 2016 16:9 HDTV Merken Just the Voice! In der dritten Ausgabe der Blind Auditions treten heute Anna-Maria (23, Hamburg), Dehua (27, Bönningstedt), Friedemann (27, Leipzig), Jesse (32, Bad Kreuznach), Julien Alexander (19, Essen), Laura Jane (23, Moers), Lina Marie (19, Bad Harzburg), Lucie (19, Wiesbaden), Lukas (22, Ziefen), Robin (22, Rottenmann/AT), Shpresim (17, Pfronten), Siti (35, Dornach) und Victoria (31, Berlin) an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber. Kandidaten: Anna-Maria (23, Hamburg), Dehua (27, Bönningstedt), Friedemann (27, Leipzig), Jesse (32, Bad Kreuznach), Julien Alexander (19, Essen), Laura Jane (23, Moers), Lina Marie (19, B Originaltitel: The Voice of Germany