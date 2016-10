ProSieben 07:30 bis 07:55 Comedyserie Two and a Half Men Oberflächlich, eitel und seicht USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charlie beginnt allmählich, seine Niederlage mit Chelsea zu verarbeiten. Er trifft sich sogar schon wieder mit einer Frau. Michelle ist auch besonders attraktiv und außerdem noch klug und humorvoll. Allerdings scheidet sie aufgrund ihres Alters für Charlie aus - sie ist nämlich schon 47! Alan will ihn jedoch überzeugen, dass sie die richtige Kandidatin ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Liz Vassey (Michelle) Krista Kalmus (Shauna) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6

