Pro7 MAXX 15:25 bis 15:55 Trickserie Pokémon Rettung auf den letzten Glockenschlag! J 2010 2016-10-31 12:20 16:9 HDTV Als die Freunde eine Mittagspause einlegen, verschwindet plötzlich ihr Essen. Die Diebe sind zwei Flampions. Ash und die anderen folgen den beiden in einen alten Turm, der abgerissen werden soll. Ein drittes Flampion sitzt in der Turmspitze und hält eine riesige Glocke durch Psychokinese an ihrem Platz. Lange kann es das aber nicht mehr durchhalten ... Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6