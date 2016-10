RTL NITRO 20:15 bis 20:40 Comedyserie King of Queens Folge: 74 Kindertheater (1) USA 2001 2016-10-27 23:45 HDTV Merken Eines Morgens entdeckt Carrie, dass sie schwanger ist. Ihre Freude darüber ist jedoch recht verhalten, weil ein Kind zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund großer finanzieller Schwierigkeiten völlig ungelegen käme. Da sie den Fall erst abends mit Doug besprechen möchte, ringt sie Arthur das Versprechen ab, nichts zu erzählen, falls Doug früher zu Hause sein sollte. Doch auch Arthur ist natürlich in heller Aufregung und macht sich deshalb auf den Weg zu Doug, um dem irgendwie mitzuteilen, dass es Probleme gibt, ohne dabei sein Versprechen zu brechen. Als die beiden schließlich bei Carrie im Büro stehen, erfährt Doug die überraschenden Neuigkeiten. Am Abend kommt es dann zur großen Aussprache, bei der die beiden beschließen, dass Carrie das Kind auf jeden Fall behalten soll. Derweil scheinen bei Deacon und Kelly die Zeichen wieder auf Versöhnung zu stehen. Doch dafür nervt Arthur, der unbedingt ein eigenes Badezimmer haben will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Nick Jameson (Alex) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt, Michael J. Weithorn Altersempfehlung: ab 6