RTL NITRO 11:10 bis 12:00 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Duell im wilden Westen USA 1996 Live TV Merken Reno gelangt durch einen unerklärlichen Zeitsprung plötzlich in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts und muss sich mit den Problemen der damaligen Zeit auseinandersetzen. Doch schon nach wenigen Tagen trifft Reno auf ihm bekannte Gesichter. Eines davon gehört zu Bobby Fourkiller, der ebenfalls Kopfgeldjäger ist. Doch die andere Person ist Swede Mason, ein Krimineller, der sehr viel Ähnlichkeit mit Dutch Dixon aufweist. Allerdings entwickelt sich die Situation anders als gedacht, da es plötzlich Fourkiller auf Reno abgesehen hat und ihn als Gefangenen an den Sheriff übergibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Sixkiller) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) L.Q. Jones (Duke Nathan) Robert Axelrod (Hooper) Zachary Browne (Eli) Stephen J. Cannell (Swede Mason) Originaltitel: Renegade Regie: Perry Husman Drehbuch: Robin Jill Bernheim, Stephen J. Cannell Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neil, Mike Post