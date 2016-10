RTL NITRO 09:35 bis 10:30 Krimiserie Matlock Das letzte Training USA 1988 Live TV Merken Eine Fitnesstrainerin in einem angesagten Wellness-Center, Christie Huntley, wurde ermordet. Ausgerechnet die Frau des Hauptinvestors der Anlage, Donna Stewart, findet die Leiche im Pool. Donna gerät unter Mordverdacht, immerhin hatte sie Christie am Tag zuvor während einer Trainingsstunde angegriffen. Es kam zu einer Auseinandersetzung weil Donna herausgefunden hatte, dass Christie mit Donnas Mann eine Affäre einging als dieser vor einiger Zeit im Wellness-Center eingecheckt hatte. Der Verdacht erscheint zunächst plausibel bis sich Matlock und Michelle auf Spurensuche ins Fitness-Paradies begeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kari Lizer (Cassie Phillips) Kene Holliday (Tyler Hudson) Phillip R. Allen (Robert Bell) J. Kenneth Campbell (Jack Berlin) Rick Hill (Vince Campbell) Originaltitel: Matlock Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Gerald Sanoff, Dean Hargrove Musik: Dick DeBenedictis

