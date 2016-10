RTL NITRO 07:20 bis 08:05 Krimiserie Law & Order Einsatz im Irak USA 2003 2016-10-27 03:40 Live TV Merken Beim Verlassen einer Bar wird Frank Elliot (Nick Chinlund) von einem unbekannten Täter angeschossen. Erst kurz zuvor war der Journalist aus dem Irak zurückgekehrt, wo er über einen geplanten Angriff von US-Soldaten auf irakische Rebellen berichtet hatte. Bei dem Einsatz gerieten die Amerikaner jedoch in eine Falle, drei Soldaten wurden erschossen. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) suchen unter den Militärs nach dem Schützen, denn die Schüsse wurden eindeutig mit einer Armeewaffe abgefeuert. Doch nichts ist so, wie es scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Nick Chinlund (Frank Elliot) Michael Medeiros (Stewart Griffin) Bess Wohl (Gia Whitchurch) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Ed Sherin Drehbuch: Craig Turk Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

