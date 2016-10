TLC 03:40 bis 04:25 Dokumentation Tödliche Schönheit Die Schattenseite der Glitzerwelt USA 2013 Merken Hübsche Mädchen gibt es in Miami wie Sand am Meer, aber Elizabeth Kenyon sticht heraus. Die dunkelhaarige Schönheit mit der Traumfigur hat bereits viele Titel und Preise bei Beauty Contests gewonnen und steht jetzt am Anfang einer vielversprechenden Modelkarriere. Als die 23-Jährige nach einem Fotoshooting nicht mehr nach Hause kommt, befürchtet ihre Familie das Schlimmste. Doch dann verschwinden immer mehr Mädchen, die bei Schönheitswettbewerben teilgenommen hatten. Die Ermittler tippen auf einen Serienkiller, der Beauty Queens jagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty Queen Murders

