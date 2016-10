TLC 01:30 bis 02:15 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Flug ohne Wiederkehr D 2016 Merken Die attraktive Stewardess Nancy Ludwig aus Minnesota plant mit ihrem Mann einen Skiurlaub und hat deshalb zugestimmt, als Springerin mit flexiblen Zeiten auszuhelfen. Deshalb tritt sie kurzfristig einen Flug nach Detroit an. Im Hotel angekommen, geht sie mit einer Kollegin in die Bar auf einen Schlummertrunk und wird dort von einem aufdringlichen Mann angesprochen. Zurück im Zimmer erwartet sie eine böse Überraschung: Der Unbekannte verschafft sich gewaltsam Zutritt und knebelt die junge Frau. Dann beginnt er sein sadistisches Spiel, das an Grausamkeit kaum zu übertreffen ist. Am nächsten Morgen findet ein Zimmermädchen Nancys toten, übel zugerichteten Körper. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Your Worst Nightmare