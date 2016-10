TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Tattoo-Sünden GB 2016 Merken Lewis hat sich von Freunden zu einer Tätowierung überreden lassen, die so fürchterlich wurde, dass sich seine Freundin sofort von ihm trennte. Als Jay, Sketch und Alice das Motiv zu Gesicht bekommen, sind sie sich einig: Einen peinlicheren und gleichzeitig sinnloseren Spruch gibt es fast nicht! Als Cover-up wünscht sich Lewis einen Zucker-Totenschädel mit Rosen. Auch Cinzia möchte ihr verpatztes Tattoo loswerden. Die Londonerin ging für längere Zeit nach Australien, hatte dort großes Heimweh und ließ sich deshalb die Londoner Skyline stechen. Doch da der Outback-Tätowierer das Motiv nicht wirklich kannte, misslangen Big Ben & Co leider völlig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Fixers