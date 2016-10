TLC 20:15 bis 20:45 Dokusoap Style Surprise Tracy USA 2015 Merken Tracy aus Prattville, Pennsylvania, arbeitet als Krankenschwester und zieht sich an wie eine Großmutter. Die 35-Jährige liebt Vintage-Klamotten und sieht sich selbst als eine Mischung aus Amy Winehouse und dem Entertainer Liberace. Doch Mode-Expertin Stacy London hält Tracy eher für eine Kopie von Mary Poppins mit einem Schuss Minnie Mouse. Tracys Mann Nick befürchtet, dass der Grannie-Look seiner Frau etliche Chancen verbaut. Und auch Tracy spürt, dass manche Leute sie nicht ernst nehmen. Nun hofft sie, dass Stacy ihr helfen kann, sich etwas normaler zu kleiden, ohne ihren geliebten Stil völlig aufgeben zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run