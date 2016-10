TLC 17:50 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Meris Entscheidung USA 2012 Merken Kody macht sein Versprechen wahr und fährt mit Ehefrau Nummer eins, Meri, nach Mexiko, um einen romantischen Kurzurlaub zu zweit zu genießen. Sie besteigen alte Maya-Tempel im Dschungel, schwimmen mit Delfinen im warmen Meer und erkunden einen unterirdischen See. Doch die ausgelassene Stimmung wird augenblicklich getrübt, als Kody ein leidiges Thema anschneidet: Nachdem Meri seit Jahren unzählige vergebliche Versuche unternommen hat, ein zweites Kind zu bekommen, ist ihre Hoffnung fast dahin. Warum will sie Robyns Angebot, ihr Baby als Leihmutter auszutragen, nicht annehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kody Brown (Himself) Originaltitel: Sister Wives