TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Juel und Jerome GB 2013 Merken Musikproduzent Jerome mag schlichte Eleganz und führt mit seiner Frau Juel seit Jahren Debatten über deren Kleidungsstil. Denn die Party-Organisatorin liebt auffällige Klamotten, grelle Farben und wilde Muster. Vor allem ihr Hang zu jugendlichen Outfits ist Jerome ein Dorn im Auge. Er findet, dass sich seine 46-jährige Partnerin altersgemäß kleiden sollte und greift die Gelegenheit beim Schopf: Nachdem er den Inhalt von Juels Kleiderschrank entsorgt hat, zieht er mit 6000 Euro und seinem Kumpel Lerone los, um seine Liebste völlig neu einzukleiden. Und während Jerome in konservativen Blazern schwelgt, befürchtet seine Frau das Schlimmste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands