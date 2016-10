TLC 07:45 bis 08:30 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2014 Merken Wenn es um unsere Vierbeiner geht, ist die Liebe meist grenzenlos. Doch die verwöhnten Tiere haben sämtliche Tricks drauf und sorgen gerne für Chaos. So auch Beauregard. Die nervtötende, kleine Bulldogge ist der Lebensinhalt von Kristen Schonert und darf alles. Wenn er in Frauchens Bett schläft, schnarcht er so laut, dass Kristens Freund das Weite sucht. Außerdem frisst Beau Sofabeine, pinkelt auf Möbel und ist extrem stur: Wenn er nicht Gassi gehen will, lässt er sich wie ein Pfannkuchen ziehen oder stellt sich gleich tot. Zur Belohnung wird Beau dafür von Kristen im Cabrio herumgefahren, weil er sich den Wind so gerne um die Nase wehen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bad Dog!

