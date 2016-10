TLC 05:10 bis 06:00 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Das Phantombild USA 2009 Merken Detective Tom Tudor und sein Kollege Jesse Beavers ermitteln im Osten der Stadt in einem vermeintlichen Routinefall. Die Spuren am Tatort deuten auf einen Raubmord hin, wie er in Indianapolis hundertfach pro Jahr geschieht. Die Beobachtungen der einzigen Zeugin decken sich mit den Annahmen der erfahrenen Polizisten. Die Freundin des Opfers kann die beiden Täter außerdem so genau beschreiben, dass perfekte Phantombilder erstellt werden, mit denen die Mörder schnell überführt werden könnten. Wie sich schließlich herausstellt, hat die Augenzeugin bei ihrer Aussage aber ganz wesentliche Details verschwiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift