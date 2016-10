SWR 01:15 bis 02:45 Talkshow Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Arbeiten bis zum Umfallen D 2016 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Seit 56 Jahren arbeitet Marie-Luise Marjan als Schauspielerin und kann sich nicht vorstellen, jemals damit aufzuhören. "Arbeit gibt meinem Leben einen Rahmen. Am liebsten würde ich vor der Kamera sterben", sagt die Vollblutschauspielerin. Allerdings nicht in der ARD-Serie Lindenstraße: Als Helga Beimer will sie ewig weiterleben. Hans-Jörg Hübner ist ein Unternehmer, der mit Leib und Seele arbeiten geht und mit Grauen an seine Rente denkt. Der 66-jährige stellt fest: "Arbeiten ist mein schönstes Hobby und es geht dabei nicht um Geld." Seinen Mitarbeitern zahlt er eine Prämie, wenn sie nicht krank werden und engagiert zur Arbeit kommen. Der Publizist Wolfram Weimer ist überzeugt: Die Deutschen leben länger, sind länger fit und müssen länger arbeiten. Und er glaubt, dass die meisten Menschen selbst entscheiden wollen, wann der richtige Zeitpunkt fürs Aufhören gekommen ist: "Zu einem zukunftsfähigen Deutschland gehört ein flexibler Renteneintritt." Vera Scheefeld kann nicht anders, als weiter arbeiten zu gehen. Die 75-jährige ist an fünf Tagen die Woche acht Stunden täglich in ihrem Taxi unterwegs. "Ich könnte von meiner Rente allein nicht leben", stellt sie ernüchtert fest. Ihr gesetzlicher Rentenanspruch beträgt 580 Euro. Damit sind gerade einmal ihre Mietkosten abgedeckt. 60 Stunden an sechs Tagen pro Woche hat Norbert Altenschmidt zuletzt geschuftet. Doch seit dem sechsten Bandscheibenvorfall muss der 50-Jährige starke Schmerzmittel nehmen und kann nicht mehr in seinen Beruf zurück. "Eigentlich möchte ich bis zur Rente arbeiten und ein vernünftiges Leben führen", sagt Altenschmidt, der mehr als 200 Bewerbungen erfolglos abgeschickt hat. Arbeiten bis zum Umfallen? Ein Unding, findet Leni Breymaier. Die Gewerkschafterin ist dabei, neue Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg zu werden und kämpft für einen frühen Renteneintritt. "Auch im Alter gibt es ein Recht auf Faulheit und ein angemessenes Auskommen", so Breymaier. Prof. Dr. Gerhard Bosch von der Universität Duisburg-Essen beobachtet, dass immer mehr ältere Menschen arbeiten. Der Druck auf die Arbeitnehmer nehme zu, sagt der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe - auch um das Sozialsystem vor dem Kollaps zu bewahren. "Die soziale Ungleichheit nimmt zu, insbesondere dann, wenn sich bestimmte Leute kaputt arbeiten und es nicht bis zur Rente schaffen", warnt Bosch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Steinbrecher Gäste: Gäste: Marie-Luise Marjan (Schauspielerin), Hans-Jörg Hübner (Unternehmer), Wolfram Weimer (Publizist), Vera Scheefeld (Rentnerin), Norbert Altenschmidt (Arbeitsloser), Leni Breymaier (Gewerkschafterin), Prof. Dr. Gerhard Bosch (von der Universität Duisburg-Esse Originaltitel: Nachtcafé