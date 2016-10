SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Mayotte / Tagesthema: Gehölzsprechstunde mit Helmut Tränkle / Staunen im Südwesten: Heimat-Tattoos / Abenteuer Haushalt: Genießen - Wie wird der Weinjahrgang 2016? / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Startup Herrensocken "Von Jungfeld" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Gute Reise: Mayotte Jetzt reisen wir in ein weit entferntes, exotisches Land, in dem wir dennoch mit Euro bezahlen können. Denn es gehört tatsächlich zu Frankreich und damit zur Europäischen Union. Es ist eine kleine Inselgruppe im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste und heißt Mayotte. Und man fühlt sich dort keinesfalls wie in Europa, sondern viel eher, wie in einem tropischen Paradies. Tagesthema: Gehölzsprechstunde mit Helmut Tränkle Mit Helmut Tränkle, Gärtnermeister aus Bad Krozingen Wie das Frühjahr so ist auch der Herbst eine Zeit der intensiven Gartenarbeit, v.a. dann, wenn man im Garten etwas verändern, neue Pflanzen in den Boden bringen möchte. Helmut Tränkle, Baumschulmeister aus Bad Krozingen, stellt Sträucher und Gehölze vor, die man jetzt pflanzen kann, pflanzen sollte und worauf man dabei achten muss. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: Heimat-Tattoos Heimat ist nicht allein dort, wo man zu Hause ist. Heimat durchdringt einen. So ist es bei Martina Necker in Freiburg. Sie gibt Heimat sogar weiter, denn sie tätowiert in ihrem Freiburger Studio am liebsten Hirschgeweihe, Bollenhüte und andere Heimatmotive. Mit viel Fantasie und Farbe. Abenteuer Haushalt: Genießen: Wie wird der Weinjahrgang 2016? Mit Werner Eckert, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung Derzeit lesen die Winzer im Südwesten ihre Trauben und wie in jedem Jahr fiebern sie der alles entscheidenden Frage entgegen: Wie wird der Weinjahrgang 2016? Eine Antwort darauf gibt's bei Kaffee oder Tee von Weinkenner Werner Eckert. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Startup Herrensocken "Von Jungfeld" Mit Lukas Pulkert, Jungunternehmer aus Mannheim Bunte Herrensocken sind ihre Geschäftsidee: Die Mannheimer Lucas Pulkert und Maria Pentschev haben sich ihren Traum erfüllt und ein Unternehmen aufgebaut, mit Erfolg. Sie verkaufen ihre Strumpfmode bundesweit in Geschäften, online und auch ins Ausland. Lucas Pulkert verrät die Erfolgsgeheimnisse des Startup-Unternehmens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Helmut Tränkle (Gärtnermeister aus Bad Krozingen), Werner Eckert (SWR Redaktion Umwelt und Ernährung), Lukas Pulkert (Jungunternehmer aus Mannheim) Originaltitel: Kaffee oder Tee