SWR 07:35 bis 07:50 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Eiserne Erinnerungen - Völklinger Hütte (Deutschland) D 1997 16:9 Merken Zum kulturellen Erbe der Menschheit zählen auch Denkmäler des Industriezeitalters. Es sind Monumente, an denen die technische Entwicklung einer Epoche und vor allem die Leistungen, die Menschen hierfür erbracht haben, anschaulich werden. Die Völklinger Hütte steht für ein Jahrhundert Geschichte von Arbeit und Stahl. 1873 gegründet, wurde sie Deutschland größte Produktionsstätte für Eisenverhüttung. 1987 wurde die Hütte stillgelegt und 1994 in die Liste in das Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen. Als "Denkmal" der europäischen Industriegeschichte steht sie auch als Symbol für den radikalen Strukturwandel im Saarland. Industrielandschaften werden so zu Naherholungsgebieten, Zechen und Hütten zu Museen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit

