Die Deutsche Weinstraße in der Pfalz wurde im Oktober 1935 feierlich eröffnet. Vor 80 Jahren wurde mit dem Deutschen Weintor in Schweigen ein sichtbares Denkmal am südlichen Ende der Route errichtet. Aus diesem Anlass nimmt uns der Film mit auf eine Reise in die Geschichte der Deutschen Weinstraße. Wir treffen einen Winzer, der als neunjähriger Junge den Jubel-Korso zur Eröffnung erlebt hat und noch weiß, wie viel Hoffnung bei den von wirtschaftlicher Not gebeutelten Winzern damals aufkam. Welche Rolle haben die jüdischen Weinhändler gespielt? Hatte Gauleiter Josef Bürckel wirklich die scheinbar rettende Idee? Dokumente belegen: Die Nationalsozialisten haben das Ereignis in Rekordzeit durchgezogen und gleichzeitig akribisch vorbereitet - bis hin zu genauen Anleitungen, wie die Anwohner ihre Häuser mit Reben zu schmücken hatten. Eine Spurensuche von Schweigen bis Bockenheim, von der Vergangenheit bis in die Gegenwart der ältesten und wahrscheinlich schönsten Weintourismus-Straße der Welt.