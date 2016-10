ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gäste: Judith Williams, Jörg Thadeusz, AnnenMayKantereit, Saun & Starr Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Das bedeutet Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Ina Müller begrüßt diesmal zunächst die Teleshopping-Unternehmerin Judith Williams. Nachdem Williams erzählt hat, wie ein Hundesalon und eine Katzenzucht früher ihre Familie ernährten, diskutiert sie mit Ina Müller absurde Geschäftsideen und die neuesten Kosmetiktrends. Zum Gespräch gesellt sich der TV-Moderator und Autor Jörg Thadeusz. Er berichtet von seinem ersten erfolglosen Heiratsantrag als Teenager, entwürdigenden Fußballspielen, Verwechslungen mit Krankenkassen-Vertretern und seinen Reinkarnationswünschen. Erster Musikgast ist die junge Kölner Band 'AnnenMayKantereit', deren von Blues und Rock geprägtes Songwriting für immer größeres Aufsehen sorgt. Den Abend beschließen "Saun & Starr" aus New York, die mit ihrem traditionellen Soul zu begeistern wissen. Das gefällt auch den 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen stellen das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Judith Williams, Jörg Thadeusz, AnnenMayKantereit Originaltitel: Inas Nacht