ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 124 D 2006 Stereo Live TV Merken Katharina outet Maxim als den Drahtzieher des Wein-Skandals. Der entgeisterte Alexander kündigt an, ihn der Polizei auszuliefern. Als Maxim fliehen will, schließt Katharina ihren Bruder in dessen Zimmer ein. Die unwissende Tanja befreit ihn jedoch kurz darauf und Maxim verlässt eilig den Fürstenhof. Robert fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass er die ganze Misere seinem vermeintlichen Freund Maxim zu verdanken hat. Als Alexander auch noch das Projekt "Zweiter Stern" kippt, ist Robert so frustriert, dass er sich betrinkt und sich anschließend ins Auto setzt. Alexander will Robert aufhalten und wird dabei von ihm angefahren. Abends fühlt er sich schlapp und will schlafen. Am nächsten Morgen wird er nicht mehr wach ... Marie strahlt, als Lars sie für ihre Entwürfe für den Weinkatalog lobt und ihr ein Talent für Marketing und Werbung bescheinigt. Umso trauriger ist sie, als sie erfährt, dass Lars wegen seiner Suspendierung kündigen will. Er will nicht länger unter einem Chef arbeiten, der ihm nicht traut. Als er erfährt, dass seine Suspendierung aufgehoben ist, und er von Alexander gebeten wird, doch im Fürstenhof zu bleiben, knüpft er dies geschickt an eine Bedingung: Er möchte Marie beruflich fördern. Hildegard besucht Viola in der Hotelwäscherei und gesteht, wie langweilig ihr zu Hause ist. Viola macht ihr das Angebot, in ihrem kleinen Unternehmen einzusteigen. Hildegard hat große Lust dazu. Alfons dagegen ist von den Berufsplänen seiner Frau nicht begeistert, lässt sich dann aber doch überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Caroline Dreher