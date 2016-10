ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Für kein Geld der Welt D 2011 2016-10-27 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach Jahren im Ausland kehrt die Unternehmertochter Isabella Meinhardt auf Wunsch ihres verwitweten Vaters Friedrich nach Deutschland zurück. Doch statt sie wie erwartet in den Vorstand seiner Automobilwerke aufzunehmen, präsentiert Friedrich der fassungslosen Tochter seine neue Verlobte, die Staatsanwältin Viola. Zwar bekommt Isabella auch eine Chance in der Firma, jedoch nicht in der Chefetage: Sie soll sich zunächst am Fließband ihre Sporen verdienen. Inkognito, versteht sich. Dabei verliebt sie sich in den smarten Ingenieur Sebastian, der nichts von ihrer wahren Identität ahnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karoline Teska (Isabella Meinhardt) August Zirner (Friedrich Meinhardt) Saskia Vester (Viola Kassen) Matthias Koeberlin (Sebastian Duxner) Hans Werner Meyer (Dr. Steinfurt) Peter Franke (Justus Bienert) Sabine Orléans (Hilde) Originaltitel: Für kein Geld der Welt Regie: Stephan Meyer Drehbuch: Claudia Matschulla Kamera: Uwe Schäfer Musik: Martin Doepke Altersempfehlung: ab 6

