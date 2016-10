RTL II 03:45 bis 04:25 Mysteryserie The Walking Dead Kein Zurück USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der Governor schwört seine neuen Anhänger auf den Angriff auf das Gefängnis ein und nimmt Michonne und Hershel gefangen. Hershel versucht erfolglos den Governor von einer friedlichen Einigung zu überzeugen. Während sich die letzten Bewohner des Gefängnisses von der schweren Krankheit erholen, beginnt der Angriff. Es kommt zu schweren Gefechten, die zahllose Opfer auf beiden Seiten fordern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Emily Kinney (Beth Greene) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest Dickerson Drehbuch: Seth Hoffman Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

