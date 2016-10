RTL II 23:15 bis 00:15 Mysteryserie The Walking Dead Lebendköder USA 2013 2016-10-27 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Governor schlägt sich, nachdem er nahezu seine gesamte Gefolgschaft getötet hat, alleine durch. Er findet Unterschlupf in einem Haus, in das sich die beiden Schwestern Lily und Tara zurückgezogen haben, um ihren krebskranken Vater zu pflegen. Zwischen Lilys Tochter Meghan und dem Governor entwickelt sich langsam ein vertrautes Verhältnis. Nach dem Tod des Vaters bringt er die Frauen dazu, mit ihm weiterzuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Emily Kinney (Beth Greene) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael Uppendahl Drehbuch: Nichole Beattie Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

