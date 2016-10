RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Zwillingsalarm bei Frauentausch: Heute tauschen Thomas (41) und Andreas (41) und Carmen (57) und Karin (57) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Zwillingsalarm bei Frauentausch: Aus Baden-Württemberg kommt ein schlager-verrücktes Duo, bestehend aus Thomas (41) und Andreas (41). Samt Freundin Beate (55) wollen sie sich dem Kampf um die Frauentausch-Krone stellen. Thomas wird die Rolle des Tauschvaters einnehmen. Der fröhliche Junggeselle lebt in einem alten Hotel und genießt trotz Mangel an Bediensteten das süße Leben in vollen Zügen. Der 41-Jährige hat genug zu bieten, um es der Tauschmutter im Battle richtig schwer zu machen. Als Internetradio-Moderatoren und Schlagerevent-Veranstalter hat das Duo alle Hände voll zu tun. Es muss moderiert und organisiert werden. Bewunderung gibt es dafür von Freundin Beate. Da Andreas und Thomas beide Singlemänner sind, darf sich auch hier ihre Konkurrentin so richtig austoben und soll sich auf die Suche nach der großen Liebe machen. Den Gegenpart stellen die rheinischen Zwillingsschwestern Carmen (57) und Karin (57), und hier ist richtig was los. Bei diesen lebensfrohen Frührentnerinnen ist von Langeweile nichts zu spüren, sie cruisen mit dem Cabrio durch die Gegend und lassen sich die Mähne vom Wind zerzausen. Aber das war es noch lange nicht! Tägliche Aktivitäten wie Yoga sind absoluter Standard. Ohne Bewegung geht hier gar nichts, das hält die beiden jung. Auch dieses Doppel hatte in der Liebe bisher eher Pech. Nichts desto trotz haben die lebenserfahrenen Schwestern den Glauben an den Traummann noch nicht verloren. Man darf gespannt sein, ob sich die Paare neu mischen und am Ende Traumänner mit Traumfrauen in den Traumurlaub fahren oder das doppelte Chaos ausbricht! Brüder vs. Schwestern, Träumer vs. Realisten - welches Doppel zieht besser an einem Strang und ergattert am Ende die Frauentausch-Krone und eine Traumreise? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch