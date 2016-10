RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd La Casa del Tiratore in Spaichingen "La Casa del Tiratore" in Spaichingen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im "Casa del Tiratore" packt gleich eine ganze Familie mit an. Während Pächter Francesco Regina mit seinem Sohn Pedro in der Küche steht, ist Mutter Emilia, eigentlich Aushilfe, die gute Seele und Mädchen für alles im Betrieb. Vor etwa einem halben Jahr, nur kurze Zeit nachdem die Familie das Lokal übernommen hatte, kam sie auf die Idee sich die Unterstützung der Profis zu holen. In mitten eines Industriegebietes gelegen, kommt das Lokal im Schützenhaus nicht richtig in Fahrt. Aber wo die Probleme genau liegen, dass müssen die Kochprofis Frank Oehler, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer erst noch herausfinden. Können die Profis das "Casa del Tiratore" auf Erfolgskurs bringen und vor allem bleibt die Familie im Schützenhaus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd