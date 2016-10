RTL II 07:00 bis 08:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Der Hundeklau / Augen auf beim Autokauf D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Neles geliebter Hund Timmi ist seit zwei Tagen spurlos verschwunden. Die 32-Jährige hat auch schon einen konkreten Verdacht: Ihr Nachbar und Hundehasser Volker hat schon einmal versucht Timmi zu vergiften. Die Privatdetektive Jana Strehlow und Nico Hartmann sollen herausfinden, ob der Nachbar tatsächlich etwas mit dem Verschwinden des Vierbeiners zu tun hat. Führt die Spur die Detektive zu Volker? Die beiden versuchen alles, um Neles Hund zu finden, bevor ihm etwas zustößt. Außerdem sollen Michael Falkenberg und Sascha Noveski einen Raubüberfall aufklären. Gerade als sich die 24-jährige Martina einen Gebrauchtwagen kaufen wollte, wurde sie von einem Unbekannten überfallen. Sie heuert die Privatdetektive an und diese sollen herausfinden, ob vielleicht der Gebrauchtwagenhändler selbst hinter dem Überfall steckt. Tatsächlich scheint Rüdiger mit krummen Methoden zu arbeiten. Aber ist er auch der gesuchte Täter? Um das herauszufinden, begibt sich Michael bei einer verdeckten Ermittlung in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

