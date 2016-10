BR Fernsehen 01:55 bis 03:25 Komödie Meine Tochter und der Millionär D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Müllmann Hannes begleitet seine attraktive Tochter Annika nach Hamburg-Blankenese, wo er seinen künftigen Schwiegersohn Alexander kennen lernen soll. Der junge Koch, in den sich Annika während der gemeinsamen Lehre verliebt hatte, erweist sich jedoch als millionenschwerer Erbe einer Hotelkette. Seine verdutzten Eltern sind "not amused", als sie erfahren, dass ihr Sohn die Tochter eines Müllkutschers heiraten will. Auch Annika ist wütend auf Alexanders peinlichen Fauxpas und zieht mit ihrem Vater von dannen. Die Verlobung ist geplatzt. Doch als Hannes klar wird, dass die beiden tatsächlich füreinander bestimmt sind, setzt er Himmel, Hölle und seinen Müllwagen in Bewegung. - Jan Fedder spielt die Hauptrolle in dieser unwiderstehlichen Komödie über die Kollision hanseatischen Standesdünkels mit einem Zwölf-Tonner-Müllwagen. Mit Mareike Carriere, Ulrich Noethen, Patrick Güldenberg und Anja Knauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Hannes Schmitz) Anja Knauer (Annika Schmitz) Mareike Carrière (Verena von Wrede) Ulrich Noethen (Moritz von Wrede) Patrick Güldenberg (Alexander von Wrede) Henning Peker (Sigi Blaschke) Badasar Calbiyik (Stav Panangouris) Originaltitel: Meine Tochter und der Millionär Regie: Stephan Meyer Drehbuch: Wolfgang Limmer Kamera: Hans Grimmelmann Musik: Günther Illi Altersempfehlung: ab 6