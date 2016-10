BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Starke Söhne D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Carsten Michaelis, 34 Jahre alt, kommt in die Sachsenklinik. Dokor Globisch diagnostiziert eine Lungenentzündung bei ihm. Er teilt ihm lapidar mit, dass er HIV-positiv sei. Weitere Untersuchungen ergeben, dass bei ihm mittlerweile Aids ausgebrochen ist. Sein Immunsystem ist stark angegriffen. Diese Mitteilung stellt ihn vor eine schwere Aufgabe. Er muss seiner Mutter Erika, zu der er seit dem Tod seines Vaters ein fast freundschaftliches Verhältnis hat, mitteilen, dass er an Aids erkrankt ist. Sie weiss zwar, dass er homosexuell ist, aber nicht, dass er das Virus trägt.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Carsten Michaelis) Ulrike Luderer (Erika Michaelis) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Torsten Lenkeit Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia