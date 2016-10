BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Der Edelstein-Express - Mit dem Zug durch Brasilien D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Zugreise mit dem EFVM, Estrada de Ferro Vitoria a Minas, führt durch Brasilien von Belo Horizonte aus durch die Bundesstaaten Minas Gerais und Espiritu Santo bis in das Städtchen Vitória an der Küste Brasiliens. Glitzernde, kostbare Edelsteine, Glücksritter auf der Suche nach dem großen Fund, Frauen, die Smaragde waschen, eine Sambakönigin, Nachfahren von vor 100 Jahren ausgewanderten Pommern und Ouro Preto, die ehemalige "Stadt des schwarzen Goldes" und heute UNESCO-Weltkulturerbe. All das begegnet dem Filmteam bei der Fahrt mit dem brasilianischen "Edelstein Express" von Belo Horizonte bis zur Hafenstadt Vitória, nördlich von Rio de Janeiro. Auf der 13-stündigen Fahrt rattert der Zug in gemütlichem Tempo durch faszinierende Landschaften: vorbei an der größten offenen Tagebaumine Brasiliens, weiter zu üppigen Urwäldern am Rio Doce, dem "süßen Fluss", dann nach Pancas zu den Pommerndeutschen. Dort gibt es ungewöhnlich aussehende Berge, die sogenannten Zuckerhüte. Die Reise endet in der quirligen Hafenstadt Vitória, in der es traumhafte Badestrände gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer