tagesschau24 22:15 bis 22:45 Reportage Die Lebensmitteltester - Was bringen Gütesiegel? Die Lebensmitteltester - Was bringen Gütesiegel? D 2016 Merken Auf fast allen Lebensmittelverpackungen von Ahle Wurst bis Ziegenkäse sind Gütesiegel oder Zertifikate aufgedruckt. Diese einzuschätzen, ist für den Verbraucher fast unmöglich. Verbraucherschützerin Wiebke Franz bewertet den Siegeldschungel in den Supermärkten kritisch. Die meisten Siegel werden nicht von neutraler Stelle kontrolliert. Also alles subjektiv? Oder gibt es doch auch objektive, gute Gründe für die Label- und Siegelflut? Auch das Verbrauchermagazin Ökotest vergibt Qualitätszertifikate nach aufwändigen Verfahren. Produkttesterin Birgit Hinsch ist unterwegs in Supermärkten und kauft Fleischersatzprodukte ein, um sie zur Laboranalyse zu schicken. Was wird herauskommen, wird es eindeutige Ergebnisse geben? "Hessenreporter" Rütger Haarhaus nimmt das große Testessen zum Anlass, um zu schauen, wie entschieden wird und um zu fragen, was Gütesiegel eigentlich wert sind. Was bringen sie dem Verbraucher wirklich? Was ist eine ernstzunehmende Information und was irreführende Verkaufsförderung? Es ist schwer für den Verbraucher, die einzelnen Beurteilungen einschätzen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter

