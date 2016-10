tagesschau24 09:30 bis 10:00 Magazin extra 3 Satiresendung Viel Lärm um nichts: die EU und das CETA-Abkommen / Aus der Zeit gefallen: die irre Welt der Reichsbürger / Zu Gast im Studio: Heinz Strunk über Verschwörungstheorien D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Durch den Mord an einem Polizisten rückten in der letzten Woche die "Reichsbürger" in den Fokus. Es hieß lange, Reichsbürger seien nur Spinner. Jetzt wird darüber gestritten, ob sie nicht doch gewalttätige Rechtsradikale sind. Man könnte sich auch einigen auf "gewalttätige, rechtsradikale Spinner". Reichsbürger sind Leute, die sagen, dass es die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat gibt, sondern dass das Deutsche Reich juristisch fortbesteht. Ebenso gehen sie davon aus, dass die Bundesrepublik rechtlich eine Firma ist, und wir sind darin nur das Personal. Warum steht sonst "Personalausweis" auf dem Personalausweis??!?! Eben. So ist ja auch jeder, der eine Kreditkarte besitzt, ein Kredit; wer einen Büchereiausweis hat, ist eine Bücherei. Das ist doch völlig klar. Was den Führerschein angeht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ehring Originaltitel: extra 3

