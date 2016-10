Rund 100 Jahre nach den Missionen von Kirk, Spock und McCoy macht sich eine neue Enterprise" unter dem Kommando von Jean-Luc Picard auf die Reise. Wiederum ist es die Aufgabe der Besatzung, Kontakt zu fremden Lebensformen zu knüpfen und bislang unbekanntes Terrain zu erforschen. Dabei setzt der Captain verstärkt auf Diplomatie und die Anwendung der so genannten Obersten Direktive, die die Einmischung in die inneren Angelegenheiten einer Zivilisation streng verbietet. Im Verlauf der Serie trifft die Enterprise auf viele Kulturen und außergewöhnliche Phänomene, die die Besatzung in Atem halten. Unter anderem treffen Picard und Co. erstmals auf die "Borg", die sich zur größten Bedrohung der menschlichen Zivilisation entwickeln. In Google-Kalender eintragen