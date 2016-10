Tele 5 03:40 bis 05:09 Actionfilm Chain of Command Helden sterben nie USA 2000 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weil der junge Secret-Service-Agent Connelly den lockeren Lebenswandel des frischgebackenen US-Präsidenten nicht länger tolerieren mag, bittet er um seine Versetzung. Ein Vorgesetzter mit Sinn für Ironie ernennt Connelly daraufhin zum Sonderbewacher des präsidialen "Weltuntergangskoffers", mit dem der mächtigste Mann der Welt im Falle eines Falles einen Atomkrieg starten kann. Auf einer inoffiziellen Asienreise fallen Präsi, Koffer und Gefolge unter Terroristen. Connelly muss beweisen, was er im Training gelernt hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Roy Scheider (Präsident Jack Cahill) Patrick Muldoon (Spezialagent Michael Connelly) Maria Conchita Alonso (Vizepräsident Gloria Valdez) Michael Biehn (Craig Thornton) Ric Young (Ken Fung) Sung Hi Lee (Iris) William R. Moses (Agent Gary Phillips) Originaltitel: Chain of Command Regie: John Terlesky Drehbuch: T.L. Lankford Kamera: Maximo Munzi Musik: Joseph Stanley Williams Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 421 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 221 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:00

Seit 61 Min. Blade

Actionfilm

VOX 03:05 bis 04:55

Seit 56 Min.