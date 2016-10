sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast Patient X USA 2015 2016-10-27 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alton kommt bei einem Anschlag auf das Krankenhaus ums Leben. Und das, obwohl er unter Polizeischutz stand. Liam macht derweil Jagd auf die Menschen, denen das Serum injiziert wurde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Kyle Harris (Russell) Zach Appelman (Alton Finn) Jason Gedrick (Liam) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Norma Bailey Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow, Benjamin Raab, Deric A. Hughes Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12

