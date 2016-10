sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Man ist, was man ist USA 2006 2016-10-28 12:20 16:9 HDTV Merken Addison bereut, dass sie Mark angerufen hat. Er nistet sich nun im Seattle Grace ein. Doch bald schon merken alle, dass er zwischenmenschlich zu nichts fähig ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Isaiah Washington (Dr. Preston Burke) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Dan Lerner Drehbuch: Allan Heinberg Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12